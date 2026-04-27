Курс валют в Израиле на 27 апреля 2026 года: доллар и евро подешевели

Банк Израиля сообщает, что в понедельник, 27 апреля, валютные торги завершились снижением курсов доллара США и единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, и курс доллара вновь составляет менее трех шекелей.

Курс доллара снизился на 0,799% и составил 2,979 шекеля за $1. Курс евро снизился на 0,316% и составил 3,497 шекеля за €1.