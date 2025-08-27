x
Экономика

Глава РКК "Энергия": космическая корпорация находится на грани закрытия

Россия
Космос
время публикации: 27 августа 2025 г., 22:42 | последнее обновление: 27 августа 2025 г., 22:48
Глава РКК "Энергия": космическая корпорация находится на грани закрытия
Roscosmos Space Agency Press Service via AP

Генеральный директор РКК "Энергия" Игорь Мальцев в обращении к сотрудникам по случаю 79-летия компании сообщил, что головное предприятие российской ракетно-космической отрасли находится на грани банкротства. Об этом пишет Gazeta.ru.

"Задел, созданный Сергеем Павловичем и развитый нашими генеральными конструкторами – Мишиным, Глушко, Семеновым, – на сегодняшний день проеден… По всем основным проектам обещания оказались несбыточными, все сроки сорваны", – пишет директор.

Мальцев оценил ситуацию как критическую, отметив, что многомиллионные долги, проценты по кредитам "съедают" бюджет, а значительная часть коллектива утратила мотивацию и чувство общей ответственности. Он призвал работников перестать врать самим себе и не исключил возможности закрытия компании.

Глава корпорации предложил сотрудникам ответить на вопрос, готовы ли они работать на результат и вносить реальный вклад, признав, что спасение компании будет чудом. "Мы должны сделать все, что возможно, а все, что невозможно, сделает за нас Бог!" – заявляет он.

РКК "Энергия" – наследница объединенного конструкторского бюро Сергея Королева, созданного в 1946 году. Здесь были разработаны ракеты-носители "Спутник", "Восток", "Союз", "Прогресс", автоматические межпланетные станции.

