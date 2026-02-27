x
27 февраля 2026
Спорт

11-я победа подряд "Сан-Антонио". Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 27 февраля 2026 г., 11:57 | последнее обновление: 27 февраля 2026 г., 11:57
11-я победа подряд "Сан-Антонио". Результаты матчей НБА
AP Photo/Frank Franklin II

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Сан-Антонио" в гостях разгромил "Бруклин" 126:110.

Бруклин Нетс - Сан-Антонио Сперз 110:126

"Сан-Антонио" одержал 11-ю победу подряд.

Денни Вульф (Бруклин) набрал 14 очков и сделал 5 подборов.

Орландо Мэджик - Хьюстон Рокетс 108:113

Кевин Дюрант (Хьюстон) провел лучшую игру в сезоне - 40 очков, 26 из которых набрал во второй половине матча.

Вторую половину матча гости выиграли 70:55.

"Орландо" вел с отрывом 19 очков.

Чикаго Булз - Портленд Трэйл Блэйзерс 112:121

"Чикаго" потерпел 11-е поражение подряд.

"Портленд" играл без травмированного израильского форварда Дени Авдии.

Джерами Смит (Портленд) набрал 27 очков.

