11-я победа подряд "Сан-Антонио". Результаты матчей НБА
время публикации: 27 февраля 2026 г., 11:57 | последнее обновление: 27 февраля 2026 г., 11:57
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Сан-Антонио" в гостях разгромил "Бруклин" 126:110.
Бруклин Нетс - Сан-Антонио Сперз 110:126
"Сан-Антонио" одержал 11-ю победу подряд.
Денни Вульф (Бруклин) набрал 14 очков и сделал 5 подборов.
Орландо Мэджик - Хьюстон Рокетс 108:113
Кевин Дюрант (Хьюстон) провел лучшую игру в сезоне - 40 очков, 26 из которых набрал во второй половине матча.
Вторую половину матча гости выиграли 70:55.
"Орландо" вел с отрывом 19 очков.
Чикаго Булз - Портленд Трэйл Блэйзерс 112:121
"Чикаго" потерпел 11-е поражение подряд.
"Портленд" играл без травмированного израильского форварда Дени Авдии.
Джерами Смит (Портленд) набрал 27 очков.
