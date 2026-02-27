Суд Греции заочно приговорил бывшего офицера АМАНа к 126 годам тюрьмы за использование шпионского ПО

Афинский суд по уголовным делам приговорил бывшего высокопоставленного офицера военной разведки Израиля Таля Дилиана и еще трех человек к 126 годам и восьми месяцам тюрьмы за незаконное прослушивание, нарушение неприкосновенности частной жизни и несанкционированный доступ к компьютерным системам с помощью шпионской программы Predator.

Дилиан, бывший командир технологического подразделения 81 и один из отцов израильской индустрии шпионского программного обеспечения, в Греции не находится, и был осужден заочно. Вместе с ним также заочно были осуждены его бывшая жена и деловой партнер Сара Александра Фейсал Хамо, бывший акционер Intellexa Феликс Бицюс и владелец греческой компании Krikel Яннис Лаврентис, владелец греческой компании Krikel, через которую предположительно было приобретено шпионское ПО.

Это первый случай уголовного осуждения руководителей компании кибербезопасности за преступления, совершенные их клиентами.

Суд установил ответственность фигурантов дела за взлом телефонов греческого журналиста-расследователя Танасиса Кукакиса, Артемиды Сифорд – американки греческого происхождения, работавшей в компании Meta, – а также трех других лиц. Кроме того, четверка осуждена за 82 попытки взлома и перехвата, которые, по всей видимости, оказались безуспешными.

Следует отметить, что в отличие от таких компаний как NSO и Paragon, действовавших под жестким надзором министерства обороны Израиля в вопросах экспорта, Intellexa действовала за пределами израильского регуляторного контроля, отмечает The Marker. Продав компанию геолокации Circles, считающуюся первой израильской наступательной киберкомпанией, Дилиан основал свою новую группу на Кипре, а затем переехал в Грецию. Министерство торговли США включило Intellexa в свой чёрный список в июле 2023 года, а министерство финансов год спустя ввело персональные санкции против Дилиана и ряда других лиц, в том числе Бицюса. 30 декабря 2025 года администрация Трампа исключила Хамо и двух других фигурантов из санкционного списка – однако Дилиан в нем остался.