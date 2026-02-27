Минздрав Газы заявил о пяти убитых в результате ударов ЦАХАЛа по полицейским участкам в секторе

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) сообщил о не менее пяти убитых в результате ночных авиаударов ЦАХАЛа по полицейским участкам в центре и на юге сектора. ЦАХАЛ пока не комментирует.

Ночью источники в Газе сообщали, что БПЛА ЦАХАЛа атаковал полицейский участок на окраине Аль-Бурейджа, в центральной части сектора. Первоначально сообщалось об убитом и раненых. Затем было уточнено, что убиты двое.

Ранее ночью источники в Газе заявляли, что БПЛА ЦАХАЛа атаковал полицейский участок на перекрестке Аль-Маслах, к западу от города Хан-Юнис, в южной части сектора. Не менее трех убитых.