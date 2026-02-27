x
27 февраля 2026
27 февраля 2026
Мир

Эскадрильи F-35 и F-15 ВВС США в Великобритании готовятся к отправке на Ближний Восток

США
Иран
Великобритания
ВВС
Война с Ираном
время публикации: 27 февраля 2026 г., 06:05 | последнее обновление: 27 февраля 2026 г., 06:12
Эскадрильи F-35 и F-15 ВВС США в Великобритании готовятся к отправке на Ближний Восток
AP Photo/Alejandro Granadillo

США перебросили в Великобританию еще одну эскадрилью стелс-истребителей пятого поколения F-35A Lightning II и эскадрилью истребителей F-15E для последующей отправки на Ближний Восток, следует из данных авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance.

На британскую авиабазу Лейкенхит после трансатлантического перелета прибыли 12 истребителей F-35A Lightning II и 12 истребителей F-15E Strike Eagle. Самолеты вылетели соответственно с авиабаз Хилл в штате Юта и Маунтин-Хоум в штате Айдахо. Их сопровождали самолеты-заправщики ВВС США KC-135R Stratotanker и KC-46 Pegasus, отмечает "Интерфакс".

На авиабазе Муваффак Салти в Иордании уже размещены 30 истребителей F-35A и 36 истребителей F-15E.

24 февраля в Израиль прибыла первая эскадрилья стелс-истребителей пятого поколения F-22 Raptor в составе 11 самолетов. Истребители приземлились на израильской авиабазе "Увда" в Негеве.

К переброске на Ближний Восток готовится еще одна эскадрилья F-22 Raptor в составе 13 истребителей, находящаяся на авиабазе в Великобритании. Ожидается, что это произойдет в ближайшие дни.

