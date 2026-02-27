Источники: Meta подписала с Google соглашение по ИИ-разработкам

Компания Meta (Facebook, WhatsApp, Instagram) подписала с Google многолетнее соглашение стоимостью в миллиарды долларов, по которому сможет арендовать у Google процессоры для задач искусственного интеллекта с целью разработки новых AI-моделей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на публикацию издания The Information, основанную на источнике, участвующем в переговорах.

По данным Reuters, параллельно Meta ведет переговоры о потенциальной покупке таких процессоров для собственных дата-центров.

Meta и Google отказались комментировать информацию о сделке.