27 февраля 2026
Экономика

Источники: Meta подписала с Google соглашение по ИИ-разработкам

время публикации: 27 февраля 2026 г., 05:51 | последнее обновление: 27 февраля 2026 г., 05:55
Источники: Meta подписала с Google соглашение по ИИ-разработкам
AP Photo/Jeff Chiu

Компания Meta (Facebook, WhatsApp, Instagram) подписала с Google многолетнее соглашение стоимостью в миллиарды долларов, по которому сможет арендовать у Google процессоры для задач искусственного интеллекта с целью разработки новых AI-моделей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на публикацию издания The Information, основанную на источнике, участвующем в переговорах.

По данным Reuters, параллельно Meta ведет переговоры о потенциальной покупке таких процессоров для собственных дата-центров.

Meta и Google отказались комментировать информацию о сделке.

