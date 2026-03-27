Как война корректирует рынок жилья: на 33% снизился спрос на квартиры в Петах-Тикве

Война "Рычание льва" изменила пристрастия израильтян в аспекте поиска нового жилья для покупки или для аренды: интересы сместились в зависимости от количества ракетных тревог и падений ракет в том или ином городе.

В соответствии с проверкой, проведенной Nadlan Center на основании данных сайта MADLAN, количество заходов на страницы объектов в городах с наибольшим количеством ракетных тревог существенно снизилось, в то время как интерес к городам с наименьшим количеством сирен возрос.

Издание отмечает, что проверка проводилась по первым двум неделям войны – Рамат-Ган и Ришон ле-Цион, которые приняли на себя основную часть попаданий на более поздних этапах, в проверку включены не были.

Пользователи, по всей видимости, пользуются ресурсами, подобными созданному MAKO "Зман МАМАД" ("Время бомбоубежища" – этот ресурс позволяет по названию населенного пункта вычислить время, проведенное в бомбоубежище в период войны "Рычание льва" и в период предыдущей войны с Ираном – "Народ как лев".

Город Петах-Тиква в первые две недели войны был рекордсменом по количеству тревог (58 ракетных тревог за две недели), и количество поисков покупки жилья в этом городе сократилось на 33% в период с 28 февраля по 13 марта в сравнении с периодом до войны – 14-27 февраля, а поиски жилья для аренды в Петах-Тикве за это же время упали на 26%.

В Бней-Браке, где количество сирен было схожим, запросы на покупку жилья через вышеназванные сайты сократились на 42%, а на аренду – на 21%.

В городах, где звучало меньше сирен, количество поисков жилья на покупку и аренду выросло. В Хадере жилье для приобретения искали на 14% больше пользователей, чем до войны, а для съема – на 29% больше. В Пардес-Хане – Каркуре на 12% выросли запросы на покупку и на 81% – на съем жилья. В Кейсарии квартиры для покупки искали на 13% больше, а на съем – на 61% больше.