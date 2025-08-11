x
11 августа 2025
|
последняя новость: 18:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 августа 2025
|
11 августа 2025
|
последняя новость: 18:42
11 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

"Калькалист": Amdocs планирует массовые увольнения на фоне внедрения ИИ

Рынок труда
ИИ
время публикации: 11 августа 2025 г., 18:02 | последнее обновление: 11 августа 2025 г., 18:09
"Калькалист": Amdocs планирует массовые увольнения на фоне внедрения ИИ
Shahar Yaari/Flash90

Компания Amdocs объявила о создании нового подразделения, которое будет отвечать за внедрение во всей компании технологий искусственного интеллекта.

Как сообщает "Калькалист", на фоне создания подразделения GenAI & Data, занявшего около двух лет, компания планирует провести новую волну увольнений.

По состоянию на 2024 год штат Amdocs составляет около 29 тысяч человек по всему миру, из них 5 тысяч в Израиле. В 2023 и 2024 годах компания провела несколько волн сокращений, уволив в общей сложности более 4000 человек. Согласно изданию, на этот раз Amdocs намерен сократить сотни сотрудников, в том числе – в Израиле.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 05 августа 2025

Yotpo увольняет 80 человек в Израиле и закрывает офис в Йокнеаме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 23 июля 2025

Служба занятости рекомендует продлить срок пособия по безработице для "жертв ИИ"