"Калькалист": Amdocs планирует массовые увольнения на фоне внедрения ИИ

Компания Amdocs объявила о создании нового подразделения, которое будет отвечать за внедрение во всей компании технологий искусственного интеллекта.

Как сообщает "Калькалист", на фоне создания подразделения GenAI & Data, занявшего около двух лет, компания планирует провести новую волну увольнений.

По состоянию на 2024 год штат Amdocs составляет около 29 тысяч человек по всему миру, из них 5 тысяч в Израиле. В 2023 и 2024 годах компания провела несколько волн сокращений, уволив в общей сложности более 4000 человек. Согласно изданию, на этот раз Amdocs намерен сократить сотни сотрудников, в том числе – в Израиле.