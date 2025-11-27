"Нога": из-за ИИ Израиль ждет нехватка электричества и газа

Государственная компания "Нога", отвечающая за развитие рынка электроэнергии, представила в Кнессете новый прогноз роста спроса на электричество, существенно превышающий тот, на который правительство и органы проектирования опирались до сих пор.

До сих пор планирование рынка, включая вопросы строительства новых электростанций и лицензий на экспорт газа, опиралось на прогноз прироста спроса на электричество на 2,7% в год. Самые плохие сценарии говорили о росте спроса на 3,2% в год

Новый базовый прогноз говорит о приросте спроса на электричество на 3,5% в год, а в ближайшие пять лет – на 5,2% в год. Это означает, что к 2040 году Израилю потребуются минимум две дополнительные электростанции сверх уже запланированных, а запасы природного газа будут исчерпаны существенно быстрее, чем ожидалось.

Основная причина повышения спроса – искусственный интеллект. Серверные фермы являются потребителем электричества в крупных масштабах. Кроме того, из-за изменений климата резко выросло количество дней в году с экстремальной погодой, что также увеличивает спрос на электроэнергию.