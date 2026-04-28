x
28 апреля 2026
|
последняя новость: 23:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
28 апреля 2026
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Израильским госслужащим хотят заменить карты учета рабочего времени на приложение с GPS

время публикации: 28 апреля 2026 г., 22:24 | последнее обновление: 28 апреля 2026 г., 22:24
AP Photo/Kiichiro Sato

Управление главного аудитора в министерстве финансов, совместно с национальным управлением дигитализации продвигает изменение механизма учета рабочего времени государственных служащих.

Как сообщает "Глобс", инициатива предусматривает отказ от карт учета, которые прикладываются к специальным часам на рабочем месте при приходе на работу и при уходе с нее, и переход на мобильное приложение, основанное на геолокации.

Согласно изданию, минфин ведет переговоры по данному вопросу с профсоюзом госслужащих.

Поскольку в профсоюзе выразили обеспокоенность по поводу возможности слежки государства за госслужащими с помощью приложения, в техническую спецификацию готовящегося тендера включено требование невозможности получать доступ к местоположению телефона вне момента фиксации рабочего времени, а также наличия встроенного механизма, предотвращающего подобные действия.

Также, по условиям тендера, хранить данные будут только государственные органы (не внешние подрядчики) и данные будут ограничены исключительно местоположением в момент фиксации прихода/ухода.

Внешний аудитор будет ежегодно проверять отсутствие возможности отслеживания сотрудников.

Ожидается, что реформа вступит в силу с января 2027 года. На первом этапе новый механизм распространят на работников министерств финансов, строительства и здравоохранения, а на втором этапе – на всех остальных госслужащих

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook