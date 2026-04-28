28 апреля 2026
Экономика

Израильская валюта снова бьет рекорд, британский фунт дешевле 4 шекелей

время публикации: 28 апреля 2026 г., 21:59 | последнее обновление: 28 апреля 2026 г., 22:02
Hadar Youavian/FLASH90

Курс израильского шекеля по отношению к ведущим мировым валютам резко укрепился в вечерние часы торгов, уже после публикации официального курса Банком Израиля.

По состоянию на вечер вторника пара доллар-шекель торгуется ниже отметки 2,96 шекеля за доллар, обновив многолетний рекорд.

Пара евро-шекель торгуется в районе отметки 3,46 шекеля за евро.

Впервые за многие годы пара британский фунт-шекель торгуется ниже отметки в 4 шекеля за фунт.

Следует отметить, что укрепление шекеля проходит на фоне снижения котировок на Уолл-Стрит и роста опасений новой эскалации в Иране, то есть в условиях, в которых обычно израильская валюта теряет позиции.

