28 апреля 2026
Экономика

Утвержден бюджет в 410 млн шекелей на борьбу с ДТП

время публикации: 28 апреля 2026 г., 10:57 | последнее обновление: 28 апреля 2026 г., 10:57
David Cohen/Flash90

Совет Национального управления по безопасности дорожного движения (РАЛБАД) утвердил проект бюджета на 2026 год.

Текущий бюджет ведомства составит 60 млн шекелей, бюджет национальной программы по снижению числа погибших в ДТП – 350 млн шекелей.

Наибольшая часть бюджета направляется на инфраструктуру и повышение физической безопасности на дорогах: 100 млн шекелей – на улучшение инфраструктуры однополосных дорог, 120 млн – на разработку и реализацию программы "Безопасный город" в 13 крупных городах с адаптацией городского пространства, 7,5 млн – на дополнительные инфраструктурные проекты.

В сфере просвещения и информирования 26 млн шекелей пойдут на рекламные кампании, 10 млн – на программы для 9-х классов, 5 млн – для 10-х классов, 4,5 млн – на разработку интерактивных учебных материалов, 10 млн – на эксплуатацию симулятора для молодых водителей, 6 млн – на подготовку и переподготовку водителей, 1 млн – на новую программу обучения вождению легкового автомобиля.

В сфере правоприменения выделяется 18 млн шекелей на средства контроля и 6 млн – на расширение программы "Стражи дорог". Помимо этого, 50 млн шекелей уже перечислены полиции на приобретение сотен патрульных автомобилей и установку новых камер контроля скорости.

В сфере исследований и информации: около 22 млн шекелей пойдут на разработку информационных систем и аналитику, 7 млн – на поддержку стартапов, разрабатывающих спасительные технологии, 2 млн – на исследования и гранты, 5 млн – на работу учебных центров.

Вместе с тем ряд статей бюджета пострадал: из утверждённого бюджета исключено около 8 млн шекелей, предназначавшихся муниципалитетам на содержание штаба по безопасности дорожного движения.

