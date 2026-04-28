Забастовка в SAP Israel: работники отказываются устранять неполадки в ПО

Рабочий комитет разработчика программного обеспечения SAP в Израиле объявил об ужесточении забастовочных санкций и прекращении устранении сбоев и неполадок в ПО.

В рабкоме предупредили, что это может привести к задержкам и сбоям у клиентов компании, и что речь идет только о первом шаге в числе забастовочных санкций.

Причиной конфликта стало решение руководства компании отменить коллективный договор "в связи с невозможностью преодоления разногласий с рабочим комитетом".

Всеобщая федерация профсоюзов ("Гистадрут"), впервые объявила о состоянии трудового конфликта в SAP Israel три недели назад, после чего стороны провели несколько раундов переговоров.

В SAP заявили, что "действующее базовое соглашение было подписано в 2017 году, сформировано для другой эпохи и не отражает текущих потребностей, поэтому SAP предложила новое коллективное соглашение, адаптированное к эпохе ИИ и современным условиям отрасли. В Израиле, как и в других странах, где SAP нанимает сотрудников, необходима рамка, позволяющая действовать с гибкостью и скоростью, которых требует новая реальность. При этом такие меры, уже принятые в центрах SAP по всему миру, пока не были внедрены в Израиле".