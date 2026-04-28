Объединенные Арабские Эмираты выходят из Организации стран – экспортеров нефти

Объединенные Арабские Эмираты сообщили, что с 1 мая 2026 года выходят из Организации стран – экспортеров нефти (OPEC), а также связанной с ней группы OPEC+. Соответствующее заявление распространено агентством WAM.

"Это решение отражает долгосрочное стратегическое и экономическое видение изменений на энергетическом рынке. Пришло время сосредоточить наши усилия на том, что диктуют наши национальные интересы и наши обязательства перед нашими инвесторами, клиентами, партнерами и мировыми энергетическими рынками", – говорится в нем.

Также отмечается, что решение отражает эволюцию в подходе ОАЭ, содействуя более гибкой реакции на рыночные изменения: "При этом мы продолжим действовать ответственно, обеспечивая стабильность рынка".

OPEC+ – картель, распределяющий квоты добычи и тем самым регулирующий цены на нефть. Решение о выходе было принято после войны в Персидском заливе, когда именно на ОАЭ пришлись основные иранские удары, Ормузский пролив оказался перекрытым, а коллективная безопасность государств Залива практически провалилась.

Как отмечает EuroNews, решение наносит тяжелый удар по странам-экспортерам нефти и сигнализирует о фундаментальной перестройке мировой энергетической динамики, в то время как блокада Ормузского пролива Ираном с каждым днем оказывает все большее давление на мировую экономику.