Израиль отменил заказ двух буксиров в Турции: Болгария получила контракт на 100 млн

Министр транспорта Мири Регев объявила об отмене сделки по закупке в Турции двух буксиров в связи с продолжающейся антиизраильской политикой Анкары, направленной, среди прочего, и на нанесение ущерба морской деятельности Израиля.

Вместо этого была подписана сделка с верфью в Болгарии: Израиль приобретает два современных буксира, сумма сделки оценивается примерно в 100 миллионов шекелей. Буксиры поступят на работу в Хайфском порту, чтобы укрепить морскую независимость Израиля.

"Кто бойкотирует Израиль – Израиль бойкотирует его, – подчеркнула Регев. – Мы продолжим заниматься морским судоходством и без тирана Эрдогана".

Напомним, несколько дней назад израильская компания морских перевозок ЦИМ сообщила, что ее кораблю было отказано во входе в порт Стамбула, и оно было вынуждено уйти в греческий порт Пирей.

Согласно компании, "22 августа 2025 года было получено уведомление от турецких портовых властей, что в результате нового регламента суда, находящиеся в собственности, под управлением или в эксплуатации организаций, связанных с Израилем, не будут допущены к швартовке в турецких портах".

Запрет на заход судов ЦИМ в порты Турции разрушает некоторые круговые маршруты компании. Как сообщает "Глобс", израильские высокопоставленные лица связывают новый турецкий шаг с крупными демонстрациями, которые недавно прошли у логистического центра ЦИМ в Стамбуле. По словам израильского источника, "турки заинтересованы заставить ЦИМ продать центр".