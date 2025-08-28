"Аль-Хадат": Израиль уничтожил шпионское оборудование, установленное Турцией под Дамаском

Издание "Аль-Хадат", цитируя анонимный источник в израильских службах безопасности сообщает, что ночная операция к юго-западу от Дамаска была направлена на размещенное Турцией шпионское оборудование. Он подчеркнул, что "Турция пытается сблизиться с нами больше, чем следовало бы".

По словам этого источника, во время высадки десанта в пригороде Дамаска было обнаружено секретное оборудование, представляющее опасность для Израиля, оно было уничтожено. "Мы также предостерегли администрацию аш-Шараа от выполнения приказов Турции и от игры с огнем".

Источник отметил, что обнаруженные и уничтоженные Израилем устройства находились на сирийских объектах более десяти лет. "Мы передали сирийской администрации, что не нужно испытывать наше терпение и пределы наших возможностей", – подчеркнул он.

Сирийские власти сообщили изданию SKY News Arabia, что "во вторник сирийские силы обнаружили оборудование для наблюдения и прослушки, а когда они попытались обезвредить этот объект, произошла израильская воздушная атака, которая привела к гибели семерых сирийских солдат".

Напомним, ранее арабские СМИ сообщили со ссылкой на сирийскую армию, что "израильская армия высадила десант на стратегически важной высоте к юго-западу от Дамаска".

По информации "Аль-Джазиры", четыре вертолета приземлились на военной базе в районе Аль-Кисуа. Вертолеты высадили спецназ из десятков военнослужащих, а также несколько единиц транспортных средств. Силы оставались на базе около двух часов, после проведения обысков и проверки территории военные вернулись в Израиль. Израильские военные вертолеты "прикрывали" в небе два истребителя.

Сирийские государственные СМИ опровергали сообщения о посадке израильских вертолетов в глубине сирийской территории. Но позже сирийский телеканал Syria TV подтвердил сообщения об израильском десанте около Дамаска.

Однако Мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) подтверждает, что израильский десант, впервые после падения режима Башара Асада, был высажен около Дамаска, в районе Аль-Кисуа. Перед тем ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в этом районе. По данным SOHR, целями ЦАХАЛа были радиолокационная станция северокорейского производства, располагавшаяся на горе, где ранее находился 4-й полк регулярной армии, и склады "Хизбаллы", где хранились переносные зенитные ракетные комплексы "Игла-С" (SA-18). По складу вооружений было выпущено не менее шести ракет, также были атакованы бывший штаб сирийской армии в Аль-Кисуа и военный объект в Таль аль-Манеа.

Отметим, что ливанский канал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", сообщал о ночной высадке израильского десанта в районе Ас-Суэйды, на юге Сирии.

Ранее официальные сирийские источники сообщали, что самолеты ЦАХАЛа нанесли удары по целям в районе Аль-Кисуа, примерно в 13 км к югу от Дамаска.