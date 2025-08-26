ЦИМ подтвердил запрет на заход его судов в порты Турции

Израильская компания морских перевозок ЦИМ сообщила, что ее кораблю было отказано во входе в порт Стамбула, и оно было вынуждено уйти в греческий порт Пирей.

Согласно компании, "22 августа 2025 года было получено уведомление от турецких портовых властей, что в результате нового регламента суда, находящиеся в собственности, под управлением или в эксплуатации организаций, связанных с Израилем, не будут допущены к швартовке в турецких портах".

Запрет на заход судов ЦИМ в порты Турции разрушает некоторые круговые маршруты компании. Как сообщает "Глобс", израильские высокопоставленные лица связывают новый турецкий шаг с крупными демонстрациями, которые недавно прошли у логистического центра ЦИМ в Стамбуле. По словам израильского источника, "турки заинтересованы заставить ЦИМ продать центр"