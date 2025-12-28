x
28 декабря 2025
|
последняя новость: 11:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 декабря 2025
|
28 декабря 2025
|
последняя новость: 11:02
28 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

После завершения покупки израильской Sapiens за $2,5 млрд в компании сократят 15% штата

Хайтек
время публикации: 28 декабря 2025 г., 09:45 | последнее обновление: 28 декабря 2025 г., 09:48
После завершения покупки израильской Sapiens за $2,5 млрд в компании сократят 15% штата
Flash90/Miriam Alster

Американский инвестиционный фонд Advent International завершил сделку по приобретению израильской компании Sapiens за $2,5 млрд. Сделка была объявлена 13 августа и закрыта 17 декабря после получения регуляторных согласований и одобрения акционеров.

Как пишет Calcalist Tech, через десять дней после закрытия сделки новый владелец начал масштабные изменения в компании: объявлен "трансформационный" процесс и консолидация должностей, которая должна привести к сокращению примерно 700-800 сотрудников (около 15% штата). Ожидается, что увольнения пройдут в январе 2026 года.

По сведениям издания, Sapiens насчитывает около 5400 сотрудников по всему миру, примерно 800 из них работают в Израиле (штаб-квартира в Холоне). В Израиле, по оценке Calcalist Tech, сокращения могут затронуть несколько десятков сотрудников.

Calcalist Tech также сообщает о полной смене высшего руководства сразу после перехода компании в частные руки. При этом центр управленческой активности переносится в Лондон, где планируется проводить совещания руководства (ранее они проходили в Израиле).

Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 14 июня 2020

"Калькалист": израильская компания заплатила хакерам выкуп в четверть миллиона долларов