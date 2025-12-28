После завершения покупки израильской Sapiens за $2,5 млрд в компании сократят 15% штата

Американский инвестиционный фонд Advent International завершил сделку по приобретению израильской компании Sapiens за $2,5 млрд. Сделка была объявлена 13 августа и закрыта 17 декабря после получения регуляторных согласований и одобрения акционеров.

Как пишет Calcalist Tech, через десять дней после закрытия сделки новый владелец начал масштабные изменения в компании: объявлен "трансформационный" процесс и консолидация должностей, которая должна привести к сокращению примерно 700-800 сотрудников (около 15% штата). Ожидается, что увольнения пройдут в январе 2026 года.

По сведениям издания, Sapiens насчитывает около 5400 сотрудников по всему миру, примерно 800 из них работают в Израиле (штаб-квартира в Холоне). В Израиле, по оценке Calcalist Tech, сокращения могут затронуть несколько десятков сотрудников.

Calcalist Tech также сообщает о полной смене высшего руководства сразу после перехода компании в частные руки. При этом центр управленческой активности переносится в Лондон, где планируется проводить совещания руководства (ранее они проходили в Израиле).