Члены комиссии по расследованию применения шпионских программ подали в отставку

Правительственная комиссия по проверке слежки и сбора информации с использованием киберсредств в отношении граждан и должностных лиц в полном составе подала в отставку.

Члены комиссии по расследованию использования шпионского программного обеспечения против израильских граждан

уведомили министра юстиции Ярива Левина, что они были вынуждены принять это решение на фоне крайне жестких ограничений, которые пытаются наложить на их работу.

"В связи со сложившимися обстоятельствами, мы вынуждены констатировать, что не в состоянии докопаться до истины и предоставить общественности достоверный и исчерпывающий ответ, поэтому мы решили уйти в отставку со своих должностей", – цитирует заявление представителей комиссии "Маарив".

В своем письме министру юстиции члены комиссии пояснили, что с момента их назначения правительством в августе 2023 года различные лица и организации организованно стремились сорвать их работу. Прежде всего, речь идет о правоохранительных органах, деятельность которых комиссия должна была проверить.

"В частности, правоохранительные органы отказывались передавать комиссии информацию, необходимую для проверки, или позволить допрос ключевых свидетелей, а также избегали контактов с комиссией в попытке выработать согласованный формат, – сказано в этом документе. – При этом в адрес комиссии выдвигались прямые или завуалированные обвинения, сопровождавшиеся нагромождениями конспирологических версий о целях ее деятельности, не имеющих ничего общего с реальностью".

Члены комиссии поблагодарили Ярива Левина за доверие и выразили сожаление, что не смогли внести свой вклад в защиту неприкосновенности частной жизни израильтян.

Ярив Левин, комментируя это решение, заявил, что в отставку должны уйти судьи БАГАЦа, которые, по его словам, "пытались замести под ковер одно из самых серьезных в истории государства разбирательств о нарушении прав человека и гражданина со стороны полиции. "Вы, которые раз за разом выносите решения в пользу террористов их их семей под предлогом якобы защиты прав человека, сегодня показали свое истинное лицо", – заявил министр.