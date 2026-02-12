Нетаниягу после встречи с Трампом: Иран можно продавить на сделку, но я скептичен

Глава правительства Биньямин Нетаниягу по завершении визита в Белый дом выступил с заявлением по по его итогам, охарактеризовав отношения с президентом США Дональдом Трампом как "тесную, настоящую и открытую связь". Об этом сообщает 14 канал ИТВ.

Премьер сообщил, что несмотря на скептическое отношение к перспективам ядерной сделки с Ираном, он обозначил "красные линии", от соблюдения которых Израиль не готов отказаться. "Соглашение должно включать не только ядерную программу, но и баллистические ракеты и иранских прокси", – подчеркнул глава правительства.

По словам Нетаниягу, Дональд Трамп уверял его, что нынешнее давление на Тегеран дает свои результаты. "Президент считает, что иранцы уже поняли, с кем имеют дело, – заявил глава правительства. – Думаю, выдвигаемые им условия в сочетании с их пониманием собственных прошлых ошибок, которые не позволили прийти к соглашению, могут привести к тому, что Иран согласится на условия, на базе которых можно будет заключить хорошую сделку".

Тем не менее, Нетаниягу подчеркнул, что он крайне скептичен относительно возможности достижения какого-либо соглашения с Ираном. Он отметил, что Израиль не удовлетворится только ограничениями ядерной программы Тегерана – любое будущее соглашение должно включать такие пункты, как полную остановку проекта баллистических ракет, сдерживание иранских прокси по всему Ближнему Востоку и жесткий контроль над ядерными возможностями Ирана.

Помимо иранской угрозы, стороны обсуждали ситуацию в секторе Газы и планы по стабилизации всего региона. "Это был отличный разговор с большим другом Государства Израиль", – подытожил Нетаниягу свои переговоры с Дональдом Трампом.