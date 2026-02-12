ЦАХАЛ сообщает о незаконном проникновении израильтян на территорию Ливана

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила об опасном инциденте в районе израильско-ливанской границы. Как сказано в этом сообщении, ранее в четверг наблюдатели ЦАХАЛа обнаружили скопление примерно 20 израильтян в районе границы.

Двое израильтян пересекли пограничное заграждение в районе Яруна, проникнув на ливанскую территорию. Военнослужащие ЦАХАЛа задержали нарушителей, вернули их на территорию Израиля и передали для дальнейшего разбирательства полиции.

ЦАХАЛ решительно осуждает произошедшее и подчеркивает, что речь идет о серьезном инциденте, который является уголовным правонарушением и ставит под угрозу граждан и военнослужащих ЦАХАЛа.