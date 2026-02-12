Жеребьевка Лиги Наций. Соперники сборной Израиля
В Брюсселе состоялась жеребьевка Лиги наций УЕФА.
Сборная Израиля сыграет в группе 3 Лиги В. Соперники: команды Австрии, Ирландии и Косово.
Групповой этап пройдет с 24 сентября по 17 ноября 2026 года. Матчи плэй-офф состоятся в марте и июне 2027 года.
Лига А
Группа A1: Франция, Италия, Бельгия, Турция
Группа A2: Германия, Нидерланды, Сербия, Греция
Группа A3: Испания, Хорватия, Англия, Чехия
Группа A4: Португалия, Дания, Норвегия, Уэльс
Лига В
Группа B1: Шотландия, Швейцария, Словения, Северная Македония
Группа B2: Венгрия, Украина, Грузия, Северная Ирландия
Группа B3: Израиль, Австрия, Ирландия, Косово
Группа B4: Польша, Босния и Герцеговина, Румыния, Швеция.
Состав Лиг С и D полностью определится в марте после стыковых матчей Латвия - Гибралтар и Люксембург - Мальта.