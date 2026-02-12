x
12 февраля 2026
|
последняя новость: 21:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
12 февраля 2026
|
12 февраля 2026
|
последняя новость: 21:51
12 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Жеребьевка Лиги Наций. Соперники сборной Израиля

Спорт/важное
Футбол
время публикации: 12 февраля 2026 г., 20:42 | последнее обновление: 12 февраля 2026 г., 20:42
Жеребьевка Лиги Наций. Соперники сборной Израиля
AP Photo/Aurel Obreja

В Брюсселе состоялась жеребьевка Лиги наций УЕФА.

Сборная Израиля сыграет в группе 3 Лиги В. Соперники: команды Австрии, Ирландии и Косово.

Групповой этап пройдет с 24 сентября по 17 ноября 2026 года. Матчи плэй-офф состоятся в марте и июне 2027 года.

Лига А

Группа A1: Франция, Италия, Бельгия, Турция

Группа A2: Германия, Нидерланды, Сербия, Греция

Группа A3: Испания, Хорватия, Англия, Чехия

Группа A4: Португалия, Дания, Норвегия, Уэльс

Лига В

Группа B1: Шотландия, Швейцария, Словения, Северная Македония

Группа B2: Венгрия, Украина, Грузия, Северная Ирландия

Группа B3: Израиль, Австрия, Ирландия, Косово

Группа B4: Польша, Босния и Герцеговина, Румыния, Швеция.

Состав Лиг С и D полностью определится в марте после стыковых матчей Латвия - Гибралтар и Люксембург - Мальта.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 февраля 2026

Футбол. Жеребьевка Лиги наций. Израиль в первой корзине Лиги В
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 февраля 2026

Футбол. Итоги уик-энда израильских легионеров
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 февраля 2026

Результаты жеребьевки полуфиналов Кубка Израиля по футболу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 февраля 2026

Умер бывший полузащитник "Апоэля" (Петах-Тиква) и сборной Литвы