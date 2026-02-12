ДТП возле Неватим: погиб мужчина в возрасте около 30 лет
время публикации: 12 февраля 2026 г., 18:46 | последнее обновление: 12 февраля 2026 г., 19:01
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о ДТП на 25-м шоссе неподалеку от Неватим в Негеве.
По сообщению экстренных служб, в результате столкновения водитель вылетел из машины, его обнаружили в нескольких метрах от автомобиля на дороге.
Медики начали реанимационные мероприятия: пострадавший, мужчина в возрасте примерно 30 лет, находился в критическом состоянии, он получил тяжелую черепно-мозговую травму. Не прекращая попыток реанимации, его повезли в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве, где врачи констатировали его смерть.
Следователи дорожной полиции выясняют обстоятельства происшествия. Сообщается, что в аварии была задействована всего одна машина, водитель которой в результате погиб.
Ссылки по теме