12 февраля 2026
Израиль

ДТП возле Неватим: погиб мужчина в возрасте около 30 лет

Мада
ДТП
Негев
время публикации: 12 февраля 2026 г., 18:46 | последнее обновление: 12 февраля 2026 г., 19:01
ДТП возле Неватим: водитель машины в критическом состоянии
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о ДТП на 25-м шоссе неподалеку от Неватим в Негеве.

По сообщению экстренных служб, в результате столкновения водитель вылетел из машины, его обнаружили в нескольких метрах от автомобиля на дороге.

Медики начали реанимационные мероприятия: пострадавший, мужчина в возрасте примерно 30 лет, находился в критическом состоянии, он получил тяжелую черепно-мозговую травму. Не прекращая попыток реанимации, его повезли в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве, где врачи констатировали его смерть.

Следователи дорожной полиции выясняют обстоятельства происшествия. Сообщается, что в аварии была задействована всего одна машина, водитель которой в результате погиб.

Израиль
