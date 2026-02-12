Зараженный бешенством щенок обнаружен в Кфар-Сабе, минздрав призывает к осторожности

Министерство здравоохранения сообщает о случае бешенства в Кфар-Сабе, где обнаружен зараженный бешенством щенок светлого окраса смешанной породы. Четыре человека, контактировавшие с больным животным, получили профилактическое лечение от бешенства.

Сообщение об инциденте поступило в среду, 11 февраля. Минздрав обращается ко всем, кто контактировал с зараженным животным или чьи домашние животные контактировали с ним в период с 23 января по 11 февраля включительно срочно обратиться в окружную службу здравоохранения ("лишкат бриют") в Петах-Тикве по телефону 03-9051818 для рассмотрения вопроса о профилактическом лечении.

Можно обратиться в службу здравоохранения по месту жительства, после рабочего дня и в выходные следует обращаться в приемные отделения больниц.

Также минздрав призвал родителей уточнить у детей, были ли у них контакты с подозрительными животными, владельцев домашних животных – проверить актуальность прививок у муниципального ветеринара. В случае укуса или царапины необходимо немедленно промыть место раны водой с мылом, продезинфицировать и обратиться в бюро минздрава для оценки необходимости профилактики.