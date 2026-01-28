"ИИ-сокращения" в Amazon – 16 тысяч сотрудников теряют работу

Amazon сокращает около 16 тысяч рабочих мест, говорится в сообщении сотрудникам, опубликованном в официальном блоге компании.

"Некоторые из вас могут спросить, не начало ли это нового ритма – когда мы объявляем о масштабных сокращениях каждые несколько месяцев. У нас нет таких планов", – пишет старший вице-президент Amazon по человеческому опыту и технологиям Бет Галетти.

Ранее сообщалось, что компания Amazon намерена провести новую волну сокращений и уволить тысячи сотрудников.

Увольнения станут вторым этапом масштабного сокращения "белых воротничков" (корпоративного штата), о котором Reuters писал ранее.

В октябре компания Amazon сократила около 14 тысяч офисных сотрудников. Новая волна, как ожидается, будет сопоставимой по масштабу с октябрьской.

Агентство Reuters предупреждало, что сокращения могут затронуть подразделения Amazon Web Services (AWS), розничный бизнес, Prime Video, а также HR-направление, известное как People Experience and Technology (PXT), однако полный перечень подразделений пока неясен и планы могут меняться.

Reuters напоминает, что в октябре компания связывала сокращения с перестройкой процессов на фоне внедрения инструментов искусственного интеллекта. Глава Amazon Энди Джасси в последние годы неоднократно говорил о намерении уменьшить "бюрократию" и число управленческих уровней в корпорации.