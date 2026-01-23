Reuters: "ИИ-сокращения" в Amazon – тысячи сотрудников могут потерять работу на следующей неделе

Компания Amazon намерена провести новую волну сокращений и уволить несколько тысяч сотрудников уже на следующей неделе, сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с планами компании.

По данным агентства, увольнения станут вторым этапом масштабного сокращения "белых воротничков" (корпоративного штата), о котором Reuters писал ранее.

В октябре компания Amazon сократила около 14 тысяч офисных сотрудников. Новая волна, как ожидается, будет сопоставимой по масштабу с октябрьской.

Собеседники Reuters утверждают, что сокращения могут затронуть подразделения Amazon Web Services (AWS), розничный бизнес, Prime Video, а также HR-направление, известное как People Experience and Technology (PXT), однако полный перечень подразделений пока неясен и планы могут меняться.

Представитель Amazon комментировать информацию отказался.

Reuters напоминает, что в октябре компания связывала сокращения с перестройкой процессов на фоне внедрения инструментов искусственного интеллекта. Глава Amazon Энди Джасси в последние годы неоднократно говорил о намерении уменьшить "бюрократию" и число управленческих уровней в корпорации.