Репатрианты из США, работающие на американских работодателей, не будут платить взносы в Битуах леуми

Кнессет утвердил во втором и третьем чтениях инициативу, призванную упростить репатриацию из США для тех, кто после переезда продолжает работать на американского работодателя.

Речь идет о ситуации, когда человек становится резидентом Израиля как "новый репатриант" из страны, указанной в законе – и на данном этапе такой страной указаны только США – при этом с даты получения статуса прошло менее пяти лет.

Цель поправок – убрать обязанность платить взносы в Институт национального страхования (Битуах леуми) в Израиле для этой узкой категории репатриантов, чтобы не возникала ситуация "двойных" социальных платежей при работе на иностранного (американского) работодателя.

По действующим правилам Национального страхования Израиля, если резидент Израиля работает и платит социальные взносы в стране, с которой у Израиля есть конвенция, то он может быть освобожден от взносов национального страхования в Израиле, но при этом обычно остается обязанность платить взносы на медицинское страхование.

Ожидается, что на практике новые правила будут особенно важны для тех, кто работает удаленно и для тех, кто после репатриации продолжает получать зарплату из США – в том числе в первые годы после переезда, когда вопрос статуса и страховых обязательств наиболее чувствителен.