x
13 ноября 2025
|
последняя новость: 07:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 ноября 2025
|
13 ноября 2025
|
последняя новость: 07:51
13 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Amazon зарезервировала участок в округе Шарон под строительство еще одной "серверной фермы"

ИИ
Инфраструктура
Недвижимость
время публикации: 13 ноября 2025 г., 07:19 | последнее обновление: 13 ноября 2025 г., 07:19
Amazon зарезервировала участок в округе Шарон под строительство еще одной "серверной фермы"
AP

Корпорация Amazon подписала рамочное соглашение об аренде земельного участка площадью 42 дунама рядом с поселком Тнувот в оркуге а-Шарон, дающее ей возможность построить на участке "серверную ферму" для облачных вычислений и искусственного интеллекта.

Как сообщает "Глобс", участок позволяет обеспечить строительство фермы площадью 60 тысяч кв.м. с мощностью 35-40 мегаватт. В случае реализации строительства Amazon удвоит свои вычислительные мощности в Израиле.

По соглашению, Amazon будет платить владельцам участка, компаниям "Ротштейн НАДЛАН", "Йегуда Леви" и поселку Тнувот", 15 миллионов шекелей в год в течение пяти лет. В этот период компания должна будет решить, будет ли она строить ферму с выплатой арендной платы не менее чем за 25 лет, или же выйдет из соглашения со штрафом в 25 миллионов шекелей.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 28 октября 2025

TOП-10 хайтек-компаний в Израиле, в которых лучше всего работать
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 14 октября 2025

Amazon уволила инженера, выступавшего против связей компании с Израилем
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 01 июля 2025

Компания Amazon возобновила прием заказов из Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 12 ноября 2024

В Израиле инвестиции в сферу ИИ в 3-4 раза выше, чем в США и в Европе