Amazon зарезервировала участок в округе Шарон под строительство еще одной "серверной фермы"

Корпорация Amazon подписала рамочное соглашение об аренде земельного участка площадью 42 дунама рядом с поселком Тнувот в оркуге а-Шарон, дающее ей возможность построить на участке "серверную ферму" для облачных вычислений и искусственного интеллекта.

Как сообщает "Глобс", участок позволяет обеспечить строительство фермы площадью 60 тысяч кв.м. с мощностью 35-40 мегаватт. В случае реализации строительства Amazon удвоит свои вычислительные мощности в Израиле.

По соглашению, Amazon будет платить владельцам участка, компаниям "Ротштейн НАДЛАН", "Йегуда Леви" и поселку Тнувот", 15 миллионов шекелей в год в течение пяти лет. В этот период компания должна будет решить, будет ли она строить ферму с выплатой арендной платы не менее чем за 25 лет, или же выйдет из соглашения со штрафом в 25 миллионов шекелей.