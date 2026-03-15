Делегация ХАМАСа провела переговоры в Каире, в том числе с представителем ООН
время публикации: 15 марта 2026 г., 02:24 | последнее обновление: 15 марта 2026 г., 02:24
Делегация террористической организации ХАМАС прибыла в Каир и провела встречи с представителями египетской разведки и посланником ООН Николаем Младеновым, сообщает "Аль-Джазира".
Возглавляет делегацию член политбюро ХАМАСа Низар Аудалла.
В публикации заявлено, что в ходе переговоров обсуждалась ситуация в Газе после формального "прекращения огня".