Делегация ХАМАСа провела переговоры в Каире, в том числе с представителем ООН

Делегация террористической организации ХАМАС прибыла в Каир и провела встречи с представителями египетской разведки и посланником ООН Николаем Младеновым, сообщает "Аль-Джазира".

Возглавляет делегацию член политбюро ХАМАСа Низар Аудалла.

В публикации заявлено, что в ходе переговоров обсуждалась ситуация в Газе после формального "прекращения огня".