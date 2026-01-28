Курс валют в Израиле 28 января 2026 года: доллар самый дешевый за пять лет
время публикации: 28 января 2026 г., 15:24 | последнее обновление: 28 января 2026 г., 15:24
Банк Израиля сообщает, что в среду, 28 января, валютные торги завершились понижением курса доллара США и повышением единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.
Курс доллара снизился на 0,419% и составил 3,091 шекеля за $1. Курс евро вырос на 0,184% и составил 3,704 шекеля за €1.
Отметим, что курс доллара по отношению к шекелю в настоящее время самый низкий примерно за пять лет.