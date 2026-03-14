СМИ: Нетаниягу попросил о разговоре с Зеленским о сотрудничестве в сфере борьбы с иранскими БПЛА
время публикации: 14 марта 2026 г., 21:17 | последнее обновление: 14 марта 2026 г., 21:41
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу попросил организовать ему разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По информации сайта Ynet, Нетаниягу признает богатый опыт Украины в перехвате беспилотников иранского производства, и намерен обсудить сотрудничество между Израилем и Украиной в этой области.
Ynet пишет, что посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подтвердил, что такой запрос действительно был и он был передан в Киев. Он отметил, что разговор, по всей видимости, состоится в начале недели.
