Израиль

СМИ: Нетаниягу попросил о разговоре с Зеленским о сотрудничестве в сфере борьбы с иранскими БПЛА

время публикации: 14 марта 2026 г., 21:17 | последнее обновление: 14 марта 2026 г., 21:41
СМИ: Нетаниягу попросил о разговоре с Зеленским о сотрудничестве в сфере борьбы с иранскими БПЛА
AP Photo/Markus Schreiber, AP Photo/Susan Walsh

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу попросил организовать ему разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По информации сайта Ynet, Нетаниягу признает богатый опыт Украины в перехвате беспилотников иранского производства, и намерен обсудить сотрудничество между Израилем и Украиной в этой области.

Ynet пишет, что посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подтвердил, что такой запрос действительно был и он был передан в Киев. Он отметил, что разговор, по всей видимости, состоится в начале недели.

