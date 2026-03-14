СМИ: Нетаниягу попросил о разговоре с Зеленским о сотрудничестве в сфере борьбы с иранскими БПЛА

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу попросил организовать ему разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По информации сайта Ynet, Нетаниягу признает богатый опыт Украины в перехвате беспилотников иранского производства, и намерен обсудить сотрудничество между Израилем и Украиной в этой области.

Ynet пишет, что посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подтвердил, что такой запрос действительно был и он был передан в Киев. Он отметил, что разговор, по всей видимости, состоится в начале недели.