Мэрия Ариэля приняла решение отложить возобновление очных занятий в образовательных учреждениях

время публикации: 14 марта 2026 г., 23:26 | последнее обновление: 14 марта 2026 г., 23:26
Flash90

Муниципалитет Ариэля объявил, что в этот понедельник, 16 марта, занятий в образовательных учреждениях не будет, несмотря на указания Командования тыла.

Департамент образования Ариэля выразил готовность открыть школы и детские сады, но мэр Яир Шетбон и руководство муниципалитета решили, что пока обучение будет проходить дистанционно.

"Оценка ситуации будет проводиться ежедневно, и решение об открытии учебных заведений в будущем будет приниматься с единственным и решающим фактором – безопасностью детей", – говорится в заявлении муниципалитета.

Служба тыла разрешила в "желтых районах" возобновить занятия в школах с понедельника