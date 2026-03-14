Мэрия Ариэля приняла решение отложить возобновление очных занятий в образовательных учреждениях

Муниципалитет Ариэля объявил, что в этот понедельник, 16 марта, занятий в образовательных учреждениях не будет, несмотря на указания Командования тыла.

Департамент образования Ариэля выразил готовность открыть школы и детские сады, но мэр Яир Шетбон и руководство муниципалитета решили, что пока обучение будет проходить дистанционно.

"Оценка ситуации будет проводиться ежедневно, и решение об открытии учебных заведений в будущем будет приниматься с единственным и решающим фактором – безопасностью детей", – говорится в заявлении муниципалитета.