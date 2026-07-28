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Экономика

Коалиция и оппозиция согласовали утверждение поблажки для солнечных панелей в сельском хозяйстве

Энергия
время публикации: 28 июля 2026 г., 22:16 | последнее обновление: 28 июля 2026 г., 22:18
Коалиция и оппозиция согласовали утверждение поблажки для солнечных панелей в сельском хозяйстве
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Коалиция и оппозиция согласовали утверждение поблажки для солнечных панелей в сельском хозяйстве
Chen Leopold / Flash 90

Комиссия Кнессета по согласованию между коалицией и оппозицией, отвечающая за вынесение на рассмотрение законопроектов после роспуска Кнессета и объявления выборов, одобрила к рассмотрению законопроект, облегчающий установку фотовольтовых панелей над сельхозугодьями.

После этого законопроект, освобождающий на ближайший год фермеров от уплаты пошлины на благоустройство, был единогласно утвержден на пленарном заседании всеми шестью присутствовавшими депутатами.

Законопроект продвигался министерством энергетики, которое хочет к 2035 году довести совокупную мощность таких "агроэлектростанций" до 5 гигаватт.

Экономика
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