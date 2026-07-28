x
28 июля 2026
|
последняя новость: 22:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
28 июля 2026
|
28 июля 2026
|
последняя новость: 22:58
28 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

БАГАЦ: у главного раввината есть четыре месяца, чтобы разрешить импорт курятины из Бразилии

Импорт и экспорт
Кашрут
Раввинат
время публикации: 28 июля 2026 г., 21:53 | последнее обновление: 28 июля 2026 г., 21:53
БАГАЦ: у главного раввината есть четыре месяца, чтобы разрешить импорт курятины из Бразилии
0:00 0:00
БАГАЦ: у главного раввината есть четыре месяца, чтобы разрешить импорт курятины из Бразилии
Photo by Nati Shohat/FLASH90

Судьи Высшего суда справедливости (БАГАЦ) Яэль Вильнер, Офер Гроскопф и Рут Ронен удовлетворили ходатайство Главного раввината в рамках рассмотрения петиции компании "Балади", и дали ему отсрочку в четыре месяца.

Вместе с тем, согласно решению суда, главный раввинат должен за этот срок не только сформулировать правила, касающиеся импорта кошерной курятины из Бразилии, но и утвердить их решением Совета главного раввината.

Сам главный раввинат рассчитывал получить отсрочку на этот срок только для формулирования правил для их представления на рассмотрение совета.

Решение судей было принято после того, как в ходе рассмотрения иска «Балади», поданного в июле прошлого года с требованием обязать раввинат разрешить импорт курятины из Бразилии, выяснилось, что раввинат не продвинул схему утверждения импорта и провел по этому вопросу только одно заседание два месяца назад.

На текущий момент в Израиле продается только курятина местного производства. «Балади» – первая компания, которая пытается импортировать курятину из Бразилии, где она построила птицефабрику. Министерство сельского хозяйства санкционировало импорт с завода, и теперь он ожидает только разрешения раввината.

При этом израильские птицефабрики выступают против разрешения на импорт курятины.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 09 января 2026

БАГАЦ дал главному раввинату 45 дней, чтобы определиться с кошерностью импорта курятины
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 21 июля 2025

БАГАЦ просят обязать главный раввинат установить процедуру импорта кошерной птицы