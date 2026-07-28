БАГАЦ: у главного раввината есть четыре месяца, чтобы разрешить импорт курятины из Бразилии

Судьи Высшего суда справедливости (БАГАЦ) Яэль Вильнер, Офер Гроскопф и Рут Ронен удовлетворили ходатайство Главного раввината в рамках рассмотрения петиции компании "Балади", и дали ему отсрочку в четыре месяца.

Вместе с тем, согласно решению суда, главный раввинат должен за этот срок не только сформулировать правила, касающиеся импорта кошерной курятины из Бразилии, но и утвердить их решением Совета главного раввината.

Сам главный раввинат рассчитывал получить отсрочку на этот срок только для формулирования правил для их представления на рассмотрение совета.

Решение судей было принято после того, как в ходе рассмотрения иска «Балади», поданного в июле прошлого года с требованием обязать раввинат разрешить импорт курятины из Бразилии, выяснилось, что раввинат не продвинул схему утверждения импорта и провел по этому вопросу только одно заседание два месяца назад.

На текущий момент в Израиле продается только курятина местного производства. «Балади» – первая компания, которая пытается импортировать курятину из Бразилии, где она построила птицефабрику. Министерство сельского хозяйства санкционировало импорт с завода, и теперь он ожидает только разрешения раввината.

При этом израильские птицефабрики выступают против разрешения на импорт курятины.