Нетаниягу назвал встречу с Трампом "превосходной"

После переговоров с президентом США Дональдом Трампом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу опубликовал в Instagram видео.

"Я только что завершил превосходную встречу с президентом Трампом. И когда я говорю "превосходную", это не пустые слова", – заявил Нетаниягу. По его словам, беседа прошла в атмосфере полного партнерства, взаимной поддержки и понимания общей цели – не допустить появления у Ирана ядерного оружия.

Израильский премьер добавил, что на встрече обсуждались и другие совместные цели, но не уточнил какие именно.