Нетаниягу назвал встречу с Трампом "превосходной"
время публикации: 28 июля 2026 г., 21:29 | последнее обновление: 28 июля 2026 г., 21:35
Нетаниягу назвал встречу с Трампом "превосходной"
0:00 0:00
После переговоров с президентом США Дональдом Трампом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу опубликовал в Instagram видео.
"Я только что завершил превосходную встречу с президентом Трампом. И когда я говорю "превосходную", это не пустые слова", – заявил Нетаниягу. По его словам, беседа прошла в атмосфере полного партнерства, взаимной поддержки и понимания общей цели – не допустить появления у Ирана ядерного оружия.
Израильский премьер добавил, что на встрече обсуждались и другие совместные цели, но не уточнил какие именно.
Ссылки по теме