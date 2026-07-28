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Израиль

Нетаниягу назвал встречу с Трампом "превосходной"

США
Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
Израиль
Война с Ираном
время публикации: 28 июля 2026 г., 21:29 | последнее обновление: 28 июля 2026 г., 21:35
Нетаниягу назвал встречу с Трампом "превосходной"
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Нетаниягу назвал встречу с Трампом "превосходной"
Фото: Мааян Туаф, GPO

После переговоров с президентом США Дональдом Трампом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу опубликовал в Instagram видео.

"Я только что завершил превосходную встречу с президентом Трампом. И когда я говорю "превосходную", это не пустые слова", – заявил Нетаниягу. По его словам, беседа прошла в атмосфере полного партнерства, взаимной поддержки и понимания общей цели – не допустить появления у Ирана ядерного оружия.

Израильский премьер добавил, что на встрече обсуждались и другие совместные цели, но не уточнил какие именно.

Израиль
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