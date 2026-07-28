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Израиль

"Гаарец": с начала недели покончили с собой две девушки-военнослужащие

ЦАХАЛ
время публикации: 28 июля 2026 г., 22:20 | последнее обновление: 28 июля 2026 г., 22:28
"Гаарец": с начала недели покончили с собой две девушки-военнослужащие
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"Гаарец": с начала недели покончили с собой две девушки-военнослужащие
Yonatan Sindel/Flash90

По информации издания "Гаарец", за последние три дня с собой покончили на базах ЦАХАЛа две девушки-военнослужащие.

Утром 28 июля на военной базе на юге страны была обнаружена с тяжелыми ранениями военнослужащая батальона "Барделас". Девушка была доставлена в больницу, где врачи констатировали ее смерть.

В воскресенье, 26 июля, на базе "Глилот" возле Рамат а-Шарона совершила самоубийство военнослужащая, проходившая службу на засекреченной должности в разведке.

Военная полиция расследует обстоятельства суицидов военнослужащих, результаты будут переданы военной прокуратуре.

По данным "Гаарец", с начала года покончили с собой по меньшей мере 16 военнослужащих, находившихся на действительной службе. Еще не менее девяти военнослужащих срочной службы и резервистов, участвовавших в войне, покончили с собой после окончания действительной службы.

Израиль
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