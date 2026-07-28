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Иран потребовал от Украины возместить ущерб после удара по судну в Каспийском море

Украина
Иран
Война с Ираном
время публикации: 28 июля 2026 г., 22:58 | последнее обновление: 28 июля 2026 г., 23:01
Иран потребовал от Украины возместить ущерб после удара по судну в Каспийском море
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Иран потребовал от Украины возместить ущерб после удара по судну в Каспийском море
AP Photo/Hadi Mizban

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Аракчи на фоне обострения отношений между Киевом и Тегераном. В соцсети Х Сибига назвал беседу откровенной и заявил, что Украина не заинтересована в дальнейшей эскалации. По его словам, действия Киева направлены на защиту от российской агрессии и не имеют целью поражение гражданских судов или людей. Он также призвал Иран отказаться от любых форм поддержки России в войне против Украины.

Агентство Reuters пишет, что Аракчи также заявил, что Тегеран не стремится к эскалации, однако считает любые нападения на иранских граждан и интересы неприемлемыми. Иран потребовал от Украины возместить понесенный ущерб.

Поводом для разговора стал инцидент в Каспийском море. По версии Тегерана, в результате украинского удара по иранскому торговому судну погиб один моряк и еще один получил ранения. Ранее МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины и назвал атаку "враждебной и преступной". Киев, со своей стороны, сообщал об ударах по судам, которые использовались для перевозки связанных с Ираном военных грузов в Россию.

Мир
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