3-й терминал аэропорта Бен-Гурион расширят к 2028 году

Группа "Орон" объявлена победителем тендера Управления аэропортов на расширение и модернизацию терминала 3 в аэропорту имени Бен-Гуриона.

Стоимость тендера – 310 миллионов шекелей, срок выполнения работ – 2,5 года. Тендер предусматривает строительство дополнительного здания площадью 7000 кв.м., которое будет называться Терминал 3А. Также предусмотрено расширение центральной зоны питания в дьюти-фри.

В Управлении аэропортов говорят, что расширение модернизирует операционные возможности аэропорта, сократит время ожидания и поможет справиться с ожидаемым ростом пассажиропотока.

Кроме того, будет построено новое здание площадью 2000 кв.м под названием "Врата Тель-Авива", которое будет служить специальным входом для пассажиров, прибывающих с самолёта автобусами, а не через рукав.