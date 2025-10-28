Из-за забастовок в аэропортах Италии могут пострадать до 50 тысяч пассажиров

В среду, 29 октября, в некоторых аэропортах Италии пройдут забастовки протеста против проекта государственного бюджета, продвигаемого правительством страны.

В забастовке примут участие работники аэропортов Милана (Мальпенза и Линате), Флоренции и Пизы.

Также к ним присоединятся работники итальянских баз авиакомпаний KLM, Air France и Vueling и работники компаний Swissport и Dussman, предоставляющих наземные услуги.

По оценке специалистов, забастовка окажет влияние на 50 тысяч пассажи