Из-за забастовок в аэропортах Италии могут пострадать до 50 тысяч пассажиров
время публикации: 28 октября 2025 г., 08:19 | последнее обновление: 28 октября 2025 г., 08:19
В среду, 29 октября, в некоторых аэропортах Италии пройдут забастовки протеста против проекта государственного бюджета, продвигаемого правительством страны.
В забастовке примут участие работники аэропортов Милана (Мальпенза и Линате), Флоренции и Пизы.
Также к ним присоединятся работники итальянских баз авиакомпаний KLM, Air France и Vueling и работники компаний Swissport и Dussman, предоставляющих наземные услуги.
По оценке специалистов, забастовка окажет влияние на 50 тысяч пассажи
