28 сентября 2025
последняя новость: 15:28
28 сентября 2025
28 сентября 2025
последняя новость: 15:28
28 сентября 2025
Экономика

"Аркия" получит широкофюзеляжный A330-200 для полетов в Нью-Йорк и на Дальний Восток

время публикации: 28 сентября 2025 г., 14:05 | последнее обновление: 28 сентября 2025 г., 14:05
"Аркия" получит широкофюзеляжный A330-200 для полетов в Нью-Йорк и на Дальний Восток
Yossi Aloni FLASH90

Израильская авиакомпания "Аркия" заключила c португальской компанией Hi Fly соглашение об аренде широкофюзеляжного самолета A330-200. Его эксплуатация начнется 15 октября на рейсах в Нью-Йорк, Таиланд и Вьетнам.

Бизнес-класс, рассчитанный на 20 пассажиров, оснащен креслами, раскладывающимися в кровать. "Это позволит нам значительно повысить уровень предлагаемых услуг и качество обслуживания пассажиров во время дальних перелетов", – говорится в заявлении израильского перевозчика.

