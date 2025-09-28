"Аркия" получит широкофюзеляжный A330-200 для полетов в Нью-Йорк и на Дальний Восток

Израильская авиакомпания "Аркия" заключила c португальской компанией Hi Fly соглашение об аренде широкофюзеляжного самолета A330-200. Его эксплуатация начнется 15 октября на рейсах в Нью-Йорк, Таиланд и Вьетнам.

Бизнес-класс, рассчитанный на 20 пассажиров, оснащен креслами, раскладывающимися в кровать. "Это позволит нам значительно повысить уровень предлагаемых услуг и качество обслуживания пассажиров во время дальних перелетов", – говорится в заявлении израильского перевозчика.