28 сентября 2025
1 октября бензин подорожает на семь агорот за литр

время публикации: 28 сентября 2025 г., 14:02
1 октября бензин подорожает на семь агорот за литр
Flash90. Фото: О.Нахшон

В ночь на среду, 1 октября, цены на бензин на автозаправочных станциях вырастут примерно на 7 агорот за литр на станциях самообслуживания, достигнув отметки 7,23 шекеля за литр 95-го бензина. В Эйлате цены на 95 бензин при самообслуживании составят 6,13 шекеля за литр, что на 6 агорот выше, чем в сентябре.

Надбавка за услугу заправщика составит 25 агорот за литр, что соответствует тарифам за уходящий месяц.

Цены на нефтепродукты, регулируемые государством, корректируются с первого числа каждого месяца. Повышение цен на октябрь связано с ростом мировых цен на бензин на 2% и повышением курса доллара. Цена на бензин с октановым числом 95 в Израиле устанавливается, среди прочего, на основе средней цены бензина в портах юга Европы за пять рабочих дней, предшествующих двум последним торговым дням месяца.

В сообщении министерства энергетики напоминают, что желательно сравнивать цены на бензин на разных автозаправочных станциях, поскольку некоторые из них могут предлагать более выгодные цены.

