"Калькалист": сумма отмененных оборонных сделок с Израилем выросла до 600 млн евро

Сумма отмененных и приостановленных зарубежных сделок с израильским военно-промышленным комплексом выросла до около 600 млн евро, пишет "Калькалист".

Такая оценка была дана после того, как министерство обороны Испании разорвало контракт с Rafael на поставку лазерных целеуказателей Litening V (более 200 млн евро).

Ранее Испанией были отменены закупки ПТРК Spike у Rafael (порядка 250 млн евро) и РСЗО PULS у Elbit.

В оборонной отрасли предупреждают о риске "эффекта домино" – расширения эмбарго и затяжной паузы по новым контрактам на миллиарды евро.