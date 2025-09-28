x
$
Экономика

"Калькалист": сумма отмененных оборонных сделок с Израилем выросла до 600 млн евро

Оборонка
Вооружения
Испания
Бойкот
время публикации: 28 сентября 2025 г., 08:12 | последнее обновление: 28 сентября 2025 г., 08:15
"Калькалист": сумма отмененных оборонных сделок с Израилем выросла до 600 млн евро
Boevaya mashina/Wikipedia

Сумма отмененных и приостановленных зарубежных сделок с израильским военно-промышленным комплексом выросла до около 600 млн евро, пишет "Калькалист".

Такая оценка была дана после того, как министерство обороны Испании разорвало контракт с Rafael на поставку лазерных целеуказателей Litening V (более 200 млн евро).

Ранее Испанией были отменены закупки ПТРК Spike у Rafael (порядка 250 млн евро) и РСЗО PULS у Elbit.

В оборонной отрасли предупреждают о риске "эффекта домино" – расширения эмбарго и затяжной паузы по новым контрактам на миллиарды евро.

