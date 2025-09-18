О "супер-Спарте", автаркии и угрозах бойкота Израиля – реальных и не очень. Экономический обзор

Публикацию подготовил экономический обозреватель Newsru.co.il Михаил Шафранов.

Выступление Биньямина Нетаниягу перед чиновниками министерства финансов, в котором прозвучали слова "автаркия" и "супер-Спарта", больше всего свидетельствовало о том, что глава правительства не в форме. Сын профессора истории и блестящий оратор не мог не понимать, как прозвучат из его уст слова "политическая изоляция" вне зависимости от контекста, в котором они были произнесены.

По всей видимости, теперь уже большинство израильтян просветились (погуглили) и выяснили, что автаркия – это режим полного самообеспечения, а также узнали, чем именно отличалось политическое устройство Спарты от Афин.

Нетаниягу пришлось экстренно минимизировать ущерб объяснениями, что он имел в виду только оборонный сектор, а не всю экономику, и что на самом деле мы стоим на пороге нового экономического взлета, как после кризиса 2000-2004 годов.

Как водится, противники премьер-министра остались при мнении, что он впервые признал удручающее состояние Израиля на международной арене, к которому сам привел страну, сторонники – при мнении, что у нас мощная экономика и мы способны обеспечивать себя самостоятельно.

Правда, как обычно, где-то между крайностями. В этом материале я попытаюсь описать экономическое положение Израиля и его зависимость от внешних сил.

Автаркия в оборонной промышленности

Поскольку Нетаниягу все-таки действительно говорил про автаркию в контексте оборонной промышленности, а не продуктов питания (о котором традиционно говорят все политики всех партий при любой попытке реформировать сельское хозяйство), начнем именно с нее.

У Израиля с момента создания, если не до него, богатый печальный опыт с союзниками, шантажирующими путем ограничения поставок оружия непосредственно во время кризисов. Отказ Барака Обамы поставлять ракеты "Хеллфайр" в 2014 году и отказ Джо Байдена поставлять противобункерные бомбы в 2024 году – только последние примеры. Именно этим обусловлено то внимание, которое уделялось собственной оборонной промышленности израильскими правительствами, и требование от США дать согласие на приспособление американских боевых самолетов к израильским вооружениям.

Что касается эмбарго на поставку оружия, подавляющее большинство деклараций, будь-то Канады, Испании, Италии или Австралии, то с этим ситуация довольно проста. 66% импортируемых Израилем вооружений поставляются США, поэтому, например, запрет суда Нидерландов на поставку хранящихся в этом королевстве запчастей для F-35 (там расположен региональный склад) обходится путем их затребования обратно американцами и переправления в Израиль уже в качестве американского груза. Власти Великобритании в схожем случае даже не стали маневрировать, ответив, что F-35 является проектом национальной безопасности, и они не могут подвергать его риску нарушением цепочки поставок. Еще 33% вооружений, в первую очередь – морских, Израилю поставляет Германия. Именно поэтому заявление канцлера Фридриха Мерца о возможном введении эмбарго заставило Иерусалим понервничать. На остальные страны приходится 1% вооружений. Причем нередко, как в случае с Испанией, речь идет об оружии для полиции, а не для армии.

Поэтому, пока Израиль не поссорился с Берлином и к власти в Вашингтоне не пришла недружественно настроенная администрация, в плане поставок оружия непосредственной угрозы прекращения поставок нет. Но если через три года в Белый дом придет президент из Демократической партии, особенно из ее "прогрессивного" крыла, проблемы резко усугубятся. Именно поэтому Нетаниягу и все его министры обороны последних лет стараются расширить местное производство, снизив зависимость от американских поставок.

Ответ на вопрос, способен ли Израиль производить самостоятельно вооружения, которые мы сейчас закупаем у США и Германии, очевиден – да, способен, за исключением самолетов, вертолетов и подводных лодок. Теоретически способен производить и их, но это потребует ресурсов, и прежде всего времени, которых у страны просто нет. Гораздо более сложный вопрос – способен ли Израиль производить требуемое в достаточных количествах?

Теоретически, при наличии времени, израильская промышленность способна создать необходимый арсенал. Но быстро его пополнять она не в силах. Именно поэтому после каждого раунда боевых действий с ХАМАСом, "Хизбаллой" и, разумеется, с Ираном приходилось идти на поклон в Вашингтон, чтобы восполнить арсенал противоракет для "Железного купола", а теперь – и для "Хец-3". Более того, США и Европа, отправив немало вооружений Украине и Израилю, обнаружили, что их собственные оборонные мощности не способны восстановить запасы.

У Израиля в этом плане три узких места:

1) Рабочая сила – в Израиле катастрофически не хватает людей с опытом работы на станках, со сварочными аппаратами и т.д. Молодежь не торопится идти работать на заводы. А для массового производства, при всей автоматизации процессов, нужны люди.

2) Сырье – у Израиля появился собственный газ, однако большинства видов сырья, необходимого для производства оружия, в стране нет, начиная со стали. Подрыв туннелей в Газе требует траты огромных запасов взрывчатки, компонентов которой Израиль не производит. Судя по сообщениям в иностранных СМИ, в последние два года основными поставщиками этих компонентов для Израиля стали Сербия и Индия. В принципе, несмотря на попытки эмбарго и блокирования поставок различными профсоюзными организациями (докеров, аэропортовых грузчиков и т.д.), у всех израильских оборонных концернов есть опыт маршрутизации закупок в обход препятствий. Однако следует признать, что в последние два года ситуация сильно усложнилась, практически каждую неделю публикуются сообщения об отказе пустить судно в порт или грузить контейнеры с товаром, предположительно предназначенным для израильской оборонки. Поэтому стараются сформировать запас сырья на год-два вперед.

3) Чипы – это самое уязвимое место. Мы не "Спарта", для нашего оружия недостаточно запасов сырья, нужна электроника, и Израиль, при всей своей мощи в сфере НИОКР, далеко не все чипы может производить самостоятельно. А включение Байденом Израиля в список стран, на поставку которым чипов последнего поколения требуется разрешение на экспорт, еще свежо в памяти, хотя в итоге и не было реализовано. Некоторые аналитики идут еще дальше, и напоминают, что 60% мирового производства полупроводников сосредоточены в Тайване, в случае захвата которого Китаем с кризисом столкнется уже весь Запад.

И прежде чем перейти к общеэкономическому обзору, есть еще один аспект, связанный с оборонной промышленностью. Необходимость рынков сбыта для сокращения стоимости производства для внутренних нужд. Сейчас, когда Россия воюет в Украине, регулярно пугая Европу, и когда Трамп додавил NATO, вынудив увеличить оборонный бюджет, нехватка заказов Израилю не грозит. Портфели заказов всех израильских оборонных компаний позволяют несколько лет существовать только на них без единого нового, и выпады вроде отказа Колумбии или Испании от отдельных израильских заказов остаются "незначительными укусами". Тот же "Эльбит" получит компенсацию за разрыв договора, и ускорит выполнение других заказов. Но важно понимать, что отношения с заказчиками выстраиваются годами, а иногда – десятилетиями. Последний отмененный заказ "Эльбита" был продолжением и расширением предыдущего, поскольку испанская армия была довольна полученным в прошлый раз. Теперь место израильских артиллерийских систем скорее всего займут американские, и вытеснить их в случае смены власти в Испании будет непросто.

То же самое касается оборонных выставок. Израильские вооружения достаточно хорошо зарекомендовали себя, и спрос на них будет, даже если израильтян не будут пускать на оборонные выставки (Чили, Франция, Нидерланды, ОАЭ). Но оборонная выставка – это удобное место для формирования новых связей, которого Израиль постепенно лишается.

Товары и услуги

Если перейти к экономике в целом, то сразу можно сказать – Израиль не способен обеспечивать себя самостоятельно в случае полной изоляции. Но я не вижу сценария, при котором это потребуется. Израиль с момента своего создания живет как островная экономика, поскольку соседи с нами торговать не хотят. Только в последние годы товарооборот с Египтом и Иорданией начал как-то расти, в первую очередь за счет продажи им газа. Очевидно, что, если бы не три арабских "Нет", экономическое положение Израиля было бы существенно лучшим, но жить приходится в том окружении, которое есть.

Самым серьезным торговым эмбарго до сих пор было турецкое (запрет Колумбии на поставку Израилю угля больше навредил самой Колумбии), которое привело к сокращению объемов торговли между странами. Правда, показатели турецкого и израильского статистических бюро по поводу объемов торговли существенно разнятся. Израиль продолжает торговать с турецкими предприятиями через третьи страны, где-то платит наценку за окольные пути, а где-то, как с узбекскими макаронами, нашел дешевые аналоги в других странах.

Но даже теперь, после очередного ужесточения эмбарго и запрета на заход в израильские порты турецких судов даже с грузами для Палестинской автономии, Турция продолжает поставлять Израилю азербайджанскую нефть, поскольку ссориться с Алиевым Эрдогану не с руки.

Хотя именно прекращение поставок нефти через нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан стало бы, наверное, наиболее проблематичным для Израиля, поскольку нефть из других источников будет автоматически дороже, а доля Азербайджана превышает 40% потребляемого Израилем энергоносителя.

Определенные ограничения на поставку в Израиль товаров двойного назначения ввел Китай (особенно в сфере полупроводников), но, как и в случае с Турцией, это привело к определенному удорожанию закупок, а не к их прекращению.

Санкции, продвигаемые в Европейском союзе, такие как приостановка соглашения об ассоциации, (частью которого является соглашение о свободной торговле), не представляют угрозы для снабжения Израиля, но очевидно негативно повлияют на экономику страны. Евросоюз – крупнейший торговый партнер Израиля, но как и в случае с США, значительная часть израильского экспорта в Европу находится в секторе услуг и пошлинами не облагается. Экспорт израильских товаров в Европу оценивается в 15 миллиардов евро в год, из которых около 37% приходятся на беспошлинную торговлю. То есть под удар попадут около 5,5 миллиардов евро годового экспорта. По оценкам экспертов, речь идет о возвращении пошлин по средней ставке около 5%. Такая санкция выглядит менее значительной по сравнению с "взаимной пошлиной" в размере 15% на экспорт в размере 20 миллиардов долларов в год, введенной дружественной по отношению к Израилю администрацией Дональда Трампа. Именно поэтому Нетаниягу на своей пресс-конференции отнесся к этой угрозе пренебрежительно. Но если эта санкция будет реализована, малым бизнесам с ориентацией на европейский рынок (а именно они пострадают в первую очередь) легче от этого не станет, как не стало легче экспортерам в США от того, что их продукцию обложили пошлиной "по дружбе", а не в качестве наказания.

Но даже тут пока речь только об угрозах. Противникам Израиля не удалось собрать норматива в 50% голосов и 65% населения для введения санкций. На данном этапе, пока Италия (13%) и Германия (19%) против, у Испании, Ирландии, Франции, Словении и т.д. нет шансов преодолеть барьер в 65% населения ЕС. Увы, Италия в этом случае является слабым звеном, в котором антиизраильский сантимент среди населения в целом превышает таковой в правительстве. Вероятность же какого-либо более жесткого шага, вроде частичного или полного эмбарго, как это было применено к России, близка к нулю, поскольку требует единогласной поддержки всеми 27 членами ЕС.

Некоторые санкции Еврокомиссия ввела самостоятельно без необходимости в одобрении стран-членов. Эти санкции касаются средств, получаемых Израилем непосредственно из бюджета Еврокомиссии – 20 миллионов евро в рамках различных механизмов регионального сотрудничества.

Норвегия, не входящая в Европейский союз, вынудила свой суверенный фонд распродать большую часть пакета израильских акций, а заодно и акции ряда американских компаний, таких как Caterpillar, на что с крайним недовольством отреагировали в Вашингтоне. Но реального немедленного влияния на израильский финансовый рынок этот шаг не оказал – за исключением израильских брокеров, лишившихся контрактов на управление активами для фонда (оставшиеся израильские активы фонд перевел под свое прямое управление).

Из других регионов различные формы введения эмбарго пытаются ввести наиболее левые режимы Латинской Америки (Колумбия, Боливия, Венесуэла, Куба) и Южная Африка с Намибией. За исключением ЮАР, объем торгового партнерства с этими странами невелик.

В то же время израильские экспортеры товаров и услуг сообщают, что им стало сложнее продвигать свою продукцию за границей, поскольку бренд "Израиль" стал "токсичным" и они вынуждены работать, не афишируя израильское происхождение.

Пожалуй, одним из реально опасных для израильской экономики сценариев станет успех пропалестинских/антиизраильских активистов в их давлении на руководство цифровых гигантов – таких корпораций, как Google, Microsoft, Amazon и т.д. Пока что, как правило, подобные акции заканчиваются увольнениями, но Microsoft уже обязался провести дополнительную проверку своих отношений с подразделением военной разведки 8200 на предмет нарушения условий пользования платформой Azure.

Наука, искусство, спорт

Самые уязвимые сферы деятельности – те, на которые сильнее всего повлияла "культура отмены" и в которых традиционно сильнее левые взгляды. Кампусы университетов уже давно стали враждебными по отношению к Израилю, а после 7 октября 2023 года антиизраильский и антисемитский настрой – "хороший тон". Только на этой неделе в Сорбонне студенты экономического факультета при создании курсового чата исключили из него всех студентов с еврейскими фамилиями и предложили "остальным сионистам" удалиться самим. И это лишь один мелкий пример.

Открытых академических бойкотов пока еще считанное число – ассоциации американистов, антропологов, ближневосточных исследований в США, ассоциация ближневосточных исследований в Великобритании, около десятка отдельных европейских вузов.

Но, помимо официальных бойкотов, имеет место тихий бойкот – отказ в грантах, неприглашение на конференции, уклонение от совместных проектов и обменов... И в данном случае речь идет отнюдь не только о гуманитарных факультетах, где антиизраильские настроения традиционно сильны.

Попытки бойкотировать израильтян на культурных мероприятиях тоже стали общим местом. Мюнхенскую филармонию не пустили на фестиваль в Генте из-за того, что ее израильский режиссер Лахав Шани "не осудил публично политику Израиля в секторе Газы". Фильм о 7 октября пытались снять с программы фестиваля Торонто под предлогом проблем с безопасностью. Даже там, где организаторы не настроены антиизраильски, они часто уступают давлению агрессивно настроенных антиизраильских активистов, продвигающих "культуру отмены". Более того, жертвами становятся даже те, кто просто отказывается поддержать антиизраильское давление.

В спорте, несмотря на давление, израильтяне продолжают выступать без санкций. Как долго это будет продолжаться, сказать сложно. На этой неделе была запущена акция с недопущением Израиля на чемпионат мира по футболу в США в 2026 году и снятия его с отборочных соревнований. Когда ИИХФ попыталась снять израильскую сборную с чемпионата мира по хоккею, эта попытка была очень быстро пресечена под давлением НХЛ. Но в футболе у американцев таких рычагов на ФИФА или УЕФА нет. В шахматах ФИДЕ потребовала от басков не дискриминировать израильтян и разрешить им выступать под своим флагом. Тогда организаторы решили убрать все флаги и проводить турнир под палестинским флагом. Срыв пропалестинскими активистами велогонки "Вуэльта" в Испании вызвал гнев Международного союза велосипедистов, поставившего под сомнение способность Испании принимать международные мероприятия. В Канаде матч Кубка Дэвиса пройдет без зрителей "из-за неспособности гарантировать безопасность участников".

За счет тучных лет

В одном Нетаниягу прав – макроэкономические показатели Израиля, несмотря на два года войны, продолжают поражать аналитиков, предсказывавших глубокий экономический кризис на гораздо более ранних этапах. Свежий отчет управления инноваций свидетельствует о росте инвестиций в хайтек в 2024 году и первом полугодии 2025 года, сбор налогов превышает прогнозы, уровень безработицы на очень низком уровне, соотношение госдолга к ВВП все еще заметно ниже, чем в большинстве развитых стран.

Но если посмотреть не на показатели первого ряда, а на более детальную картину, видно, что во многих местах экономика Израиля движется на запасе, сформированном в "тучные годы" предыдущего десятилетия. Так, количество работников хайтека, в предыдущее десятилетие удвоившееся, уже три года не меняется. Количество новых открывающихся стартапов за последние десять лет сократилось втрое. Экспорт товаров продолжает сокращаться и, учитывая пошлины Трампа и угрозу европейских санкций, вряд ли второе полугодие изменит ситуацию.

Если подводить итоги, в целом пока Израиль не на грани экономического кризиса и полной изоляции, но таким секторам, как туризм, спорт, культура и искусство, а также малым экспортерам потребуется программа государственной поддержки, чтобы пережить ближайшие годы. Разумеется, это касается и усилий по восстановлению научно-технического сотрудничества. А еще государству очевидно нужен орган, который будет отслеживать антиизраильскую деятельность экономической направленности, и готовить сценарии для обхода ее последствий. К сожалению, опыт показывает, что с долгосрочным планированием у израильских правительств, как правило, получается справляться плохо.