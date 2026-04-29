В Джорджии принят закон по отчетам об иностранном финансировании образовательных учреждений
время публикации: 29 апреля 2026 г., 05:08 | последнее обновление: 29 апреля 2026 г., 05:58
Законодательное собрание американского штата Джорджия одобрило законопроект, обязывающий образовательные учреждения сообщать о финансировании из иностранных государств, если сумма превышает 10 тысяч долларов.
Джорджия стала первым штатом США, принявшим такой закон.
Инициатива была внесена после доклада, в котором говорилось, что структуры, связанные с правящей семьей Катара, вложили более 281 тысячи долларов в образовательную систему Джорджии.
В тексте закона прямо упоминаются Катар и Саудовская Аравия, названные двумя крупнейшими иностранными источниками финансирования учебных заведений в США.