последняя новость: 06:44
Экономика

США объявили о санкциях против "тайных банковских сетей" Ирана

время публикации: 29 апреля 2026 г., 00:08 | последнее обновление: 29 апреля 2026 г., 05:37
США объявили о санкциях против "тайных банковских сетей" Ирана
AP Photo/Patrick Semansky

Госдепартамент США сообщил о введении санкций против 35 юридических и физических лиц, связанных с "теневой банковской системой" Ирана. Речь идет о "тайных финансовых сетях", через которые проводились переводы на десятки миллиардов долларов в обход санкций.

В США заявляют, что эти механизмы позволяли иранским вооруженным силам, включая "Корпус стражей исламской революции", получать платежи за незаконную торговлю нефтью, закупать компоненты для ракет и других вооружений, а также финансировать проиранские группировки на Ближнем Востоке.

Санкционный список опубликован министерством финансов США. В него включены компании и физические лица, связанные с финансовым сектором Ирана, в том числе структуры за пределами Исламской республики, включая Китай.

В минфине США предупредили, что финансовые институты, взаимодействующие с такими сетями, рискуют столкнуться с "серьезными последствиями".

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 21 апреля 2026

Администрация Трампа ввела новый пакет санкций против Ирана
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 21 апреля 2026

Евросоюз намерен расширить санкции против Ирана в ответ на блокаду Ормузского пролива