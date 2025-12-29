Суд обязал застройщика выплатить жильцам дома 8 миллионов шекелей за сырые стены

Тель-Авивский окружной суд обязал компанию "Элад Исраэль Мегурим ха-Хадаша" выплатить 21 покупателю квартир компенсацию на общую сумму свыше 8 млн шекелей.

Покупатели приобрели квартиры в Иерусалиме и получили их в 2014 году. В последующие годы в квартирах и в местах общего пользования были выявлены дефекты, главным образом серьёзные проблемы с влагой, вызванные проникновением воды через наружную облицовку здания.

Суд принял позицию истцов, согласно которой низкое качество строительства и масштаб дефектов нанесли зданию репутационный ущерб, влияющий на стоимость квартир даже после устранения недостатков.

В связи с этим квартировладельцам было присуждено 4,83 миллиона шекелей компенсации за снижение стоимости квартир в дополнение к 2,5 миллионам шекелей стоимости ремонта, 715 тысячам шекелей морального ущерба, 50 тысячам шекелей за дефекты лифта и 80 тысячам шекелей за дефекты паркинга.

Кроме того, застройщик обязан будет оплатить судебные издержки квартировладельцев.