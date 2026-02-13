x
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

12 канал ИТВ: для разгона беспорядков в Рамадан закуплен слезоточивый газ для БПЛА

Криминал в арабском секторе
Полиция
Беспилотники
время публикации: 13 февраля 2026 г., 12:18 | последнее обновление: 13 февраля 2026 г., 12:25
12 канал ИТВ: для разгона беспорядков в Рамадан закуплен слезоточивый газ для БПЛА
Hassan Jedi/Flash90

В рамках подготовки Национальной гвардии (подразделение специального назначения при полиции) к предстоящему месяцу Рамадан, комиссия по тендерам одобрила закупку трех систем для сброса капсул со слезоточивым газом с беспилотников. Как сообщает сайт новостной службы 12 канала ИТВ, сделка на сумму 150 тысяч шекелей была освобождена от тендера как закупка у единственного поставщика.

Речь идет о закупке трех дополнительных систем типа "Киндер-сюрприз" ("Бейцат афтаа"), которые устанавливают на оперативные дроны Matrice, чтобы сбрасывать с воздуха капсулы со слезоточивым газом для разгона демонстраций. На момент утверждения сделки у полиции уже были 19 действующих систем такого типа.

В сопроводительных документах сделка обозначена как срочная – в рамках оперативной подготовки к ожидаемым беспорядкам в период месяца Рамадан. В полиции указывают, что система соответствует необходимым требованиям подразделения и удачно использовалась в прошлом.

Закупка проводилась у компании Spectris Technology – это единственный в Израиле поставщик данной системы, одобренной Управлением гражданской авиации.

