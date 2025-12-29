Банк "Мизрахи" выплатит по 1000 шекелей клиентам, чьи дети родились после 7 октября 2023 года

Банк "Мизрахи-Тфахот" объявил, что выплатит по 1000 шекелей своим клиентам за каждого ребенка, родившегося после резни 7 октября 2023 года.

Деньги будут положены на закрытый депозит. Право на начисление обусловлено наличием платежей по кредитной карте банка на сумму не менее 3000 шекелей в месяц.

Презентором кампании будет Саги Декель Хен из Нир-Оза, проведший 498 дней в плену ХАМАСа. Его дочь Шахар родилась во время его нахождения в плену.

Следует отметить, что данный шаг является частью программы, в рамках которой все израильские банки обязались "вернуть" клиентам около 3 миллиардов шекелей из сверхдоходов, полученных в период высокой учетной ставки.

Ранее банк "Апоалим" в рамках той же программы второй раз за год раздал своим клиентам по две акции банка.