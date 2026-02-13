x
13 февраля 2026
13 февраля 2026
13 февраля 2026
13 февраля 2026
Израиль

ЦАХАЛ опубликовал видео ликвидации террориста "Хизбаллы" на юге Ливана

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 13 февраля 2026 г., 11:52 | последнее обновление: 13 февраля 2026 г., 11:58
ЦАХАЛ опубликовал видео ликвидации террориста "Хизбаллы" на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля ликвидировала террориста "Хизбаллы", который пытался восстановить военную инфраструктуру на юге Ливана, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Террорист был уничтожен 12 февраля в результате авиаудара в районе Ат-Тири.

"Действия террориста представляли собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном", – заявляет ЦАХАЛ.

